Diocesi: Pistoia, al via domani il percorso formativo “Io non gioco con la vita”

“Come educare le nuove generazioni all’uso consapevole dei social media?”. Questa la domanda al centro dell’incontro che domani, giovedì 15 aprile, darà il via al percorso di sensibilizzazione e formazione sull’educazione all’uso responsabile dei social media nei giovani e giovanissimi promosso dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Pistoia.

All’appuntamento, in diretta dalle 21 sul canale YouTube Diocesi di Pistoia, parteciperanno Stefano Lassi, psichiatra e membro del Servizio per la tutela dei minori della Cei, e Daniele Mugnaini, psicologo dell’età evolutiva.

Durante l’incontro, rivolto in particolare a genitori, educatori, catechisti e animatori, sarà possibile rivolgere alcune domande in diretta ai relatori scrivendo al numero WhatsApp della Pastorale giovanile oppure scrivendo direttamente sulla chat di YouTube.