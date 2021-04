Cinema: Fondazione con il Sud e Apulia Film Commission, 10 pellicole per raccontare il Mezzogiorno e i suoi fenomeni sociali

“Ambiente”, “Cultura”, “Legalità”, “Territorio”, “Diritti”, “Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”, “Oltre i luoghi comuni” e “Emergenza Covid”. Sono le 10 categorie dei progetti filmici sostenuti dalla Fondazione con il Sud e dalla Fondazione Apulia Film Commission che, attraverso il “Social Film Production con il Sud”, racconteranno il Mezzogiorno e i suoi fenomeni sociali, facendo incontrare imprese cinematografiche e Terzo settore.

Oltre 160 le proposte ricevute da 150 società di produzione cinematografica (oltre due terzi meridionali, il resto del Centro Nord e 3 estere), con il coinvolgimento di circa 350 organizzazioni di Terzo settore di tutte le regioni meridionali (in particolar modo pugliesi, campane e siciliane).

I dieci progetti selezionati sono: per l’“Ambiente”, “Il sentiero dei lupi” di Andrea D’Ambrosio; per la “Cultura”, “Il titolo dell’opera” di Chiara Bazzoli; per la “Legalità”, “Riparazioni” di Vito Palmieri; per il “Territorio”, “Teatro ai quartieri” di Matteo Parisini; per i “Diritti”, “Hejmo” di Antonio Messana; per le “Nuove generazioni”, “Le pagine del Sud” di Alberto Bougleux; per “Il pensiero femminile”, “Amando e cantando” di Edoardo Winspeare; per la “Cittadinanza attiva”, “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti; per “Oltre i luoghi comuni”, “Via municipio 1” di Luca Capponi; per l’“Emergenza Covid”, “Anticorpi” di Daniele De Michele. I 10 progetti, uno per ogni ambito tematico, saranno sostenuti complessivamente con 400mila euro.

Per Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission, “il Sud è fatto di bellezza creativa, mai statica, raccontarlo significa immergersi corpo e anima nelle sue viscere e saper estrarre a volte le perle nascoste dietro una cortina di disagio o marginalità”.

“Ancora una volta questo bando ci dimostra che c’è una grande voglia di parlare di sociale e di raccontarlo con mezzi diversi – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud -. Anche il cinema vuole fare la sua parte, mettendo in luce quel “bello” del Sud che si conosce ancora troppo poco, fatto di impegno civile, solidarietà, cittadinanza attiva, capacità di rimboccarsi le maniche, riscatto. Il Terzo settore è protagonista e testimone privilegiato di esperienze e storie e, come evidenziano i dati della partecipazione anche a questa seconda edizione del bando, con grande entusiasmo le condivide con chi sa raccontarle, per valorizzarle e farle conoscere. Quest’anno abbiamo deciso di concentrare l’attenzione su alcuni temi particolari e sono certo che i 10 film selezionati sapranno affrontarli nel modo giusto per offrire al pubblico diversi “spaccati” del nostro Mezzogiorno”.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione con il Sud e Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria turistica e culturale, nell’ambito del Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia” a valere su risorse Fsc Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia e da risorse proprie di Fondazione con il Sud.