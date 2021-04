Migranti: il ministro Lamorgese ha incontrato Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato oggi al Viminale l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, per “un approfondito confronto su tutti i temi di comune interesse, anche alla luce degli effetti sui flussi migratori generati dalla grave crisi economica e sociale legata alla pandemia”. Ne dà notizia il Viminale.

Il ministro, viene spiegato, “ha ricordato i risultati ottenuti grazie alla consolidata collaborazione tra ministero dell’Interno e Unhcr e ha manifestato la disponibilità a rafforzare ed intensificare le iniziative comuni per l’accoglienza dei profughi e dei rifugiati, con particolare riferimento all’organizzazione dei corridoi umanitari”. Nel corso del colloquio, “è stato condivisa l’esigenza di un approccio costruttivo per la definizione del nuovo Patto europeo Immigrazione e Asilo orientato ad una effettiva solidarietà tra i Paesi membri”.

“L’Alto commissario Grandi – conclude la nota – ha ringraziato il ministro Lamorgese, riconoscendo, come caposaldo, il ruolo svolto dall’Italia nel panorama internazionale dei Paesi che offrono maggiori garanzie in tema di assistenza e protezione di rifugiati e richiedenti asilo”.