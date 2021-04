Coronavirus Covid-19: Von der Leyen, “effettuate 100 milioni di prime dosi, vaccinati 27 milioni di europei”. In arrivo altre 50 milioni di fiale Pfizer

Bruxelles, 14 aprile: punto stampa di Ursula von der Leyen (foto SIR/European Commission)

“La campagna di vaccinazione sta aumentando rapidamente in tutta Europa”. Lo afferma in una dichiarazione odierna Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Gli Stati membri hanno ricevuto ieri oltre 126 milioni di dosi di vaccini. E sono felice – specifica – di poter dire che oggi abbiamo raggiunto i 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue”. “Questa è una pietra miliare di cui possiamo essere orgogliosi. Di questi 100 milioni di vaccinazioni, più di un quarto sono seconde dosi, il che significa che ora abbiamo più di 27 milioni di persone completamente vaccinate”. Occorre però considerare che la popolazione dell’Ue supera di gran lunga i 400 milioni di individui. Forse anche per questo la stessa Von der Leyen riconosce: “La pandemia Covid-19 rimane una grave minaccia per la salute e il sostentamento delle persone. Siamo in una corsa contro il tempo. Più velocemente raggiungiamo il nostro obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti nell’Unione europea, maggiori sono le possibilità che abbiamo di contenere il virus”.

Poi specifica: “Come possiamo vedere con l’annuncio di Johnson & Johnson di ieri, ci sono ancora molti fattori che possono interrompere il previsto programma di consegna delle dosi. È quindi importante agire rapidamente. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per sostenere la diffusione della vaccinazione in Europa. Questo è il motivo per cui sono lieta di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con BioNTech-Pfizer per accelerare ancora una volta la consegna dei vaccini. 50 milioni di dosi aggiuntive di vaccini BioNTech-Pfizer verranno consegnate nel secondo trimestre di quest’anno, a partire da aprile. Tali 50 milioni di dosi erano inizialmente previste per la consegna nel quarto trimestre del 2021. Ora saranno disponibili nel secondo trimestre”.