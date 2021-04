Rosario Livatino: diocesi di Agrigento, domenica 9 maggio la beatificazione in cattedrale. La celebrazione trasmessa su Rai Uno

“Domenica 9 maggio, alle ore 10, nella basilica cattedrale di Agrigento, avrà luogo la santa messa con la cerimonia di beatificazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino, presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi”. Lo ricorda una nota, appena diffusa, dall’arcidiocesi di Agrigento.

La celebrazione, precisa la nota, si svolgerà nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della pandemia, secondo quanto previsto dal Protocollo del 7 maggio 2020 circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. L’ingresso in cattedrale sarà pertanto riservato a una rappresentanza di vescovi, presbiteri, religiosi, autorità, familiari e fedeli, che disporranno di apposito pass.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.