Infanzia: Sip, soddisfazione per mozione votata ieri alla Camera. Villani, “portare a compimento Piano nazionale, investire su educazione e genitorialità”

La Società italiana di pediatria accoglie con favore la mozione infanzia votata ieri sera all’unanimità dalla Camera dei deputati, documento che finalmente esplicita una molteplicità di iniziative che possono realmente e concretamente favorire le condizioni per garantire i diritti dei soggetti in età evolutiva nel nostro Paese.

“Portare a compimento il Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, investire nella genitorialità e nell’offerta educativa, investire nei primi 1.000 giorni, tutelare e sostenere i soggetti fragili, adottare misure a sostegno della sfera emotiva e psicologica, attuare percorsi di prevenzione della criminalità e di educazione alla legalità sono fondamentali misure e azioni in grado di garantire uno sviluppo armonico delle potenzialità di ogni individuo”, afferma il presidente Sip Alberto Villani.

“Il sostegno della genitorialità e l’investimento precoce nella salute psicofisica rappresentano le garanzie per dare concretezza alla speranza di un futuro migliore – prosegue -. Finalmente dalla constatazione della drammaticità di molte situazioni (denatalità, impoverimento educativo, incremento del disagio e delle disparità) sta avvenendo il passaggio alla promozione di azioni concrete: grazie alle istituzioni da parte dei pediatri e dei neonati, dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese”.