Coronavirus Covid-19: Mattarella, “pur nella pandemia è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi”. “Presto una nuova normalità”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Pur in presenza di una drammatica pandemia – improvvisa nel suo insorgere, veloce nella sua diffusione veramente in tutto il mondo – è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi ma continuare nella propria attività, svolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione della piattaforma digitale “Dante.Global”, progettata e realizzata dalla Società “Dante Alighieri” per la promozione della lingua e la diffusione della cultura italiana nel mondo, nel quadro delle iniziative che commemorano Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa.

“La rete digitale” rappresentata dalla piattaforma, ha evidenziato il Capo dello Stato, “naturalmente non sostituisce le persone, condizione fortunatamente impossibile, e non supera la preziosa formula dei Comitati diffusi in tutti i continenti”. “Ma affiancandoli – ha osservato Mattarella – consente loro strumenti nuovi, un sostegno immediato nell’emergenza sanitaria”. Sarà “uno strumento nella nuova normalità a cui approderemo da qua a poco per svolgere con maggiore efficacia, globalmente, la propria attività”.

“Il digitale – ha aggiunto il presidente – consente di offrire in tempo reale in tutto il mondo un’immagine degli elementi che il nostro Paese presenta con la bellezza dei suoi territori, dei suoi luoghi; con gli elementi, i prodotti, i caratteri del modello di vita italiano; con la sua cultura”. “Sostanzialmente – ha evidenziato – un’offerta a quanti sono aspiranti italiani, a quanti cioè apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto il mondo. Ed è davvero una platea amplissima”.

Mattarella ha anche notato come attraverso la piattaforma si potrà attuare un “trasferimento di italianità che le comunità di immigrati nel nostro Paese rappresentano e costituiscono. Sono un veicolo importante di trasferimento dell’immagine del nostro Paese nei tanti loro Paesi di origine. Un giacimento di rapporti”, l’ha definito il presidente che ha voluto “ringraziare la Dante Alighieri per la preziosa attività che da oltre 130 anni viene svolta”, esprimendo apprezzamento per “uno strumento prezioso per il nostro Paese”.