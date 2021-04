Povertà: Caritas Benevento, a marzo aumentano i primi accessi al Centro di ascolto, per l’88% sono italiani

Nel mese di marzo, le persone che si sono rivolte per la prima volta agli sportelli di ascolto diocesano della Caritas di Benevento sono state 83, l’88% di cittadinanza italiana e una percentuale minima di cittadini stranieri (12%). L’aumento “così ingente di primi accessi”, si legge in una nota diffusa oggi dalla Caritas, “si collega all’organizzazione della V giornata di distribuzione dei panieri alimentari da parte della Caritas diocesana in collaborazione con il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, presso la Caserma Pepicelli, dal 31 marzo al 2 aprile”.

Ancora una volta, attraverso la Caritas, “si è voluto dare un messaggio di prossimità alle tante famiglie della diocesi che si sono ritrovate in condizioni di deprivazione in questo periodo di emergenza”. In totale, “le persone accolte nel mese sono state 615. Di esse, ancora una volta, la maggioranza (85,2%) è italiana”.

I panieri distribuiti nelle tre giornate sono stati 441, suddivisi come di consueto tra 63 “minimum”, 190 “smart”, 173 “medium” e 15 “large”.

“La maggior parte dei panieri è stato offerto ai nuclei familiari, in particolare a quelli in cui sono presenti minori”, evidenzia il report di marzo. La Caritas, ad ogni modo, ha cercato di rispondere a tutte le richieste offrendo la possibilità di accedere alla spesa anche successivamente alle tre giornate di distribuzione, attraverso il Market solidale.

Accanto alle problematiche lavorative e occupazionali, che affliggono il maggior numero di assistiti di entrambe le cittadinanze, spiccano, in particolare tra gli italiani, “sia i problemi legati ai dissidi familiari, sia quelli connessi alla salute”, anche per lo stato di emergenza attuale. Tra gli stranieri, presenti in numero molto ridotto, “le problematiche abitative rappresentano, dopo quelle economico-occupazionali, le necessità più ricorrenti”.

I pasti distribuiti nel mese sono 1.988 con una percentuale di aumento sul mese precedente pari all’8%. La media giornaliera è pari a 66 pasti. A marzo sono stati emessi 249 Buoni Market: 97 buoni sono stati distribuiti per gli assistiti del Centro di ascolto diocesano e dell’Ufficio Immigrazione, mentre, tra le Caritas parrocchiali, quelle che ne hanno richiesti in numero maggiore sono state le parrocchie di S. Maria di Costantinopoli e di S.S. Addolorata (rispettivamente 37 e 36) tra quelle cittadine e quella di S. Agnese (S. Giorgio del Sannio), fuori Benevento.

Il Dormitorio a marzo ha avuto 6 nuovi accessi, tutti uomini. Nel mese il totale delle persone accolte è stato pari a 11, tutti uomini, 6 italiani e 5 stranieri. Infine, a marzo sono circa 15 i medici che volontariamente si sono alternati per offrire assistenza alle persone che non hanno le possibilità economiche per accedere alle cure mediche. Nel mese sono state assistite 10 persone, 4 donne e 6 uomini, 4 di cittadinanza straniera e 6 italiana.