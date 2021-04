Chiese lucane: vescovi, istituita Commissione per studiare eventuali innovazioni su configurazione amministrativa diocesi

I vescovi di Basilicata si sono riuniti in sessione ordinaria del tempo pasquale, il 12 aprile, presso la propria sede di Potenza. Hanno esaminato, insieme con i rispettivi responsabili, una serie punti. “Per il Seminario Maggiore di Potenza, in occasione della festa di Cristo buon Pastore, è stato approvato il programma con interventi di alcuni esponenti ecclesiali eminenti e competenti nel settore, nel contesto del 30° anniversario di fondazione – si legge nella nota diffusa stasera -. Anche per il trentesimo anniversario della visita ufficiale di S. Giovanni Paolo II alla Basilicata è stato programmato un solenne appuntamento per ottobre prossimo, in occasione della memoria liturgica del Papa santo. Anche l’Anno della Famiglia e di S. Giuseppe sarà vissuto con molteplici itinerari e proposte in Regione e nelle diocesi, specialmente con il percorso formativo, a cura della Commissione regionale di pastorale familiare, sulla esortazione apostolica Amoris laetitia, a cinque anni dalla sua emanazione”. La prossima Settimana sociale a Taranto, dopo percorsi di preparazione, tramite i rappresentanti designati, “vedrà anche l’apporto delle diocesi lucane con ricerche sul campo e linee operative, contenute in dossier e studi”. In base alla recente Istruzione e alle indicazioni della Congregazione per l’educazione cattolica, è stato affrontato anche il prospetto del nuovo assetto in Basilicata per l’Istituto teologico e per l’Istituto superiore di scienze religiose. Infine, è stata decisa anche l’istituzione di una Commissione ufficiale, interdiocesana, qualificata e sollecita, per studiare e proporre ipotesi di lavoro su possibili ed eventuali innovazioni sulla configurazione amministrativa delle diocesi di Basilicata.