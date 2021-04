Diocesi: Caritas Cremonese, da oggi on line nuovo sito

L’indirizzo non cambia (caritascremonese.it), contenuti, grafica e caratteristiche tecniche sì. Da oggi è on line il nuovo sito internet di Caritas Cremonese con delle novità. “I contenuti sono stati studiati su misura della realtà diocesana, dei suoi servizi e delle attività, comprese quelle delle cooperative ad essa collegata”, si legge in una nota. Accanto agli spazi tradizionali di presentazione di questo importante e variegato organismo della Chiesa cremonese, ci sono la pagina dedicata alle Caritas territoriali e il portale riservato alle “opere segno”, ovvero servizi, strutture e progetti gestiti dalla cooperativa Servizi per l’accoglienza, espressione diretta della Caritas diocesana (serviziaccolgienza.it). Ulteriori informazioni e contatti sono organizzati in Servizi alla povertà (con Centro d’ascolto, Ambulatorio, Rifugio notturno, Cucine benefiche); Aree di intervento (minori, donne, salute, migranti, carcere, lavoro, turismo, natura e ambiente); Giovani e volontariato (con Servizio civile, Volontariato e Accoglienza universitari); Emergenze e mondo e, infine, Formazione alla carità. Spazio in home anche alla possibilità di donare il proprio contributo per sostenere le attività della Caritas, con particolare valorizzazione dell’iniziativa diocesana della Borsa di Sant’Omobono, e ai progetti “No spreco”, “Isla de Burro” e “Altro cuoio”. Una sezione apposita è dedicata alle news che da oggi sono aggiornate in maniera costante attraverso il racconto delle storie e dei progetti di Caritas, provenienti da tutto il territorio diocesano.

Il sito è stato progettato e sviluppato dalla web agency cremonese Dueper Design. “Volutamente essenziale, pulito, facile e immediato, è stato pensato così per far favorire al massimo la fruizione di contenuti e informazioni utili da parte di chi naviga sul web”, spiega la nota. Le immagini sono state scattate da Federico Zovadelli.

Dal sito internet, si può facilmente accedere ai canali social di Caritas e ci si può iscrivere, compilando un apposito modulo online, alla newsletter per ricevere notizie e rimanere aggiornati sulle attività.

Contestualmente alla messa on line del nuovo sito parte anche una rinnovata gestione dei social network, in particolare dei profili di Facebook e Instagram. Il tutto in stretta sinergia con l’Ufficio comunicazione della diocesi di Cremona e in coordinamento con i canali diocesani.

“Nell’ambito della riorganizzazione che stiamo portando avanti in Caritas – commenta il direttore di Caritas Cremonese, don Pierluigi Codazzi – avevamo la necessità di rinnovare anche la nostra comunicazione. Si tratta di strumenti importanti sia per raggiungere più persone che vivono situazioni di difficoltà, sia per valorizzare e far conoscere le nostre attività, sia per dare spazio ad una nuova carità generativa che deve essere protagonista è in tutto il territorio diocesano, anche e soprattutto in questa fase di emergenza”.