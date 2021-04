Coronavirus Covid-19: Nas Cagliari, “furbetti del vaccino” a Oristano, 15 indagati tra medici e infermieri

Dalle prime ore della mattina odierna, a Oristano, sono in corso le operazioni di notifica da parte dei Carabinieri del Nas di Cagliari, di un’informazione di garanzia – emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano – nei confronti di 15 persone (tra medici e infermieri) indagate per abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (non rientranti tra le previste categorie aventi diritto), abusando della propria posizione.

Lo riferisce un comunicato dei Nas precisando che i dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà domani a Cagliari presso la caserma sede del Comando Legione Carabinieri “Sardegna” (Via Sidney Sonnino n.111) alle 11, alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso.