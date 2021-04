Diocesi: Brescia, dal 16 aprile le “Sette Parole di Gesù in croce”. Per il Giubileo della Compagnia dei Custodi messe di mons. Tremolada con le Reliquie del Tesoro

Per vivere al meglio l’Anno giubilare concesso da Papa Francesco per la ricorrenza dei 500 anni della costituzione della Compagnia dei Custodi delle Sante Croci, prende il via a Brescia un doppio dal valore culturale e spirituale. Come spiega Filippo Picchio Lechi, presidente della Compagnia dei Custodi, “oltre alla devozione personale, con la visita alla Cappella del Tesoro in Duomo Vecchio, due sono i percorsi che i fedeli possono compiere per celebrare l’Anno giubilare, purtroppo con tutte le limitazioni che l’emergenza sanitaria ha portato rispetto al programma originario”. La prima proposta è rappresentata dal percorso legato ai “Sette Crocefissi per le Sette Parole di Gesù in Croce” che avrà inizio venerdì 16 aprile, quando, in Duomo Nuovo, mons. Gianluca Gerbino, parroco della cattedrale, proporrà la sua meditazione. Venerdì 30 aprile i pellegrini potranno recarsi a san Francesco ad ascoltare la meditazione spirituale di padre Giancarlo Paris, Guardiano del convento francescano. Sarà il rettore don Claudio Zanardini a proporre la meditazione spirituale sulle “Parole di Gesù” al santuario della Madonna delle Grazie venerdì 14 maggio. La basilica dei Santi Faustino e Giovita accoglierà i fedeli il 28 maggio con la meditazione di mons. Maurizio Funazzi. Mons. Gianbattista Francesconi proporrà la sua meditazione a Sant’Agata venerdì 4 giugno; il 18 giugno toccherà a don Giuseppe Mensi accogliere con la sua riflessione i fedeli a San Lorenzo. Il percorso si concluderà venerdì 10 settembre a San Luca dove mons. Claudio Boldini, parroco di Sant’Alessandro, commenterà la settima ed ultima Parola detta da Gesù sulla Croce. Tutti gli incontri avranno inizio alle 18.30.

Il secondo percorso è costituto dalle sante messe giubilari che il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, accompagnato da una delle Sante Reliquie del Tesoro, presiederà nelle varie zone della diocesi. Le celebrazioni, tutte alle 20, sono in programma nei seguenti venerdì: 30 aprile in Duomo Vecchio; 21 maggio al santuario di Cerveno; 25 giugno presso la basilica di Bagnolo Mella; 30 luglio nella chiesa di Calcinato; 27 agosto nel duomo di Salò.