Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial su “Mailchimp, newsletter ed e-mail automation in parrocchia”

“Mailchimp, newsletter ed e-mail automation in parrocchia” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 14 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook. Introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, il tutorial, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Danilo Di Leo, illustra uno dei servizi più utilizzati per l’invio di newsletter: Mailchimp, strumento che può risultare molto utile anche a realtà piccole e medie come le parrocchie italiane, anche in virtù dei limiti dell’invio massivo di mail con le normali caselle di posta elettronica.

“Le newsletter – viene affermato nel tutorial – sono un potente strumento di comunicazione nelle nostre mani ma, come ogni cosa, è meglio non abusarne per evitare che anche le nostre comunicazioni finiscano nell’odiosa posta indesiderata dei nostri destinatari”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.