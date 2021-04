Romania: mons. Claudiu Pop eletto vescovo dell’eparchia di Cluj-Gherla. Mons. Perca, “pastore pieno di zelo e dedizione per i fedeli”

Mons. Claudiu Lucian Pop, finora vescovo della curia dell’arcieparchia maggiore della Chiesa greco-cattolica romena, è stato eletto il 12 aprile dal Sinodo dei vescovi greco-cattolici romeni alla sede titolare dell’eparchia di Cluj-Gherla. L’elezione è stata confermata da Papa Francesco, informa oggi un comunicato stampa della Chiesa greco-cattolica romena, unita con Roma. La presa di possesso dell’eparchia di Cluj-Gherla sarà nella nuova cattedrale greco-cattolica di Cluj-Napoca il 24 aprile, alla vigilia della Domenica delle Palme, secondo il calendario greco-cattolico romeno. La sede vescovile di Cluj-Gherla era vacante in seguito al decesso, nel gennaio scorso, di mons. Florentin Crihălmeanu, a causa del Covid. Mons. Pop è il decimo vescovo titolare dell’eparchia di Cluj-Gherla, creata nel 1853 da Pio IX, prima con sede a Gherla, a circa 40 km da Cluj-Napoca, nel nord-ovest della Romania, e dal 1930 con sede a Cluj. L’eparchia conta 161 parrocchie, circa 170 sacerdoti e 5 congregazioni religiose femminili e maschili.

Nato il 22 luglio 1972 a Pișcolt, nel distretto di Satu Mare, in Romania, mons. Claudiu Pop si è dedicato inizialmente allo studio della chimica. Ha studiato poi filosofia, a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, ottenendo nel 2006 la laurea in teologia spirituale. Ordinato sacerdote il 23 luglio 1995 a Oradea, è stato vicerettore (1999-2001) e rettore (2001-2007) della Missione romena greco-cattolica di Parigi, e rettore del Pontificio collegio Pio Romeno di Roma (2007-2011). Consacrato vescovo l’8 dicembre 2011 a Roma dal card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, è stato finora vescovo della curia arcivescovile maggiore di Blaj. È segretario del Sinodo della Chiesa greco-cattolica romena e responsabile per l’ecologia e per le comunicazioni sociali nella Conferenza episcopale romena. Nel 2019 ha coordinato l’organizzazione della visita apostolica di Papa Francesco a Blaj.

“Siamo contenti – ha dichiarato in un messaggio mons. Aurel Percă, presidente dei vescovi romeni – che l’eparchia di Cluj-Gherla avrà un pastore pieno di zelo e dedizione per le anime, seguendo le orme del suo predecessore mons. Florentin Crihălmeanu. Preghiamo il beato martire il card. Iuliu Hossu, la cui sede vescovile riceve, perché si fortifichi, mons. Claudiu Lucian Pop nel servizio a favore del popolo di Dio”.