Diocesi: Teramo-Atri, servizi per giovani e anziani con il progetto “Prevenire, investire, costruire”

Inizia a Teramo domani, 15 aprile, il progetto “Prevenire, investire, costruire”, dedicato alle persone sopra i 65 anni e i giovani, che potranno accedere, attraverso il Caritas Point di Teramo in piazza Orsini, a servizi di consulenza per le pratiche sociali e previdenziali, consulenza e supporto psicologico, centro d’ascolto, consulenza e orientamento in ambito socio-sanitario e laboratori di scambio intergenerazionale. Il progetto è promosso dai Gruppi di volontariato vincenziano d’Abruzzo, dalla Caritas diocesana di Teramo-Atri, dal Consorzio solidarietà aprutina, dal Tribunale della salute ed è finanziato da Progetto sociale Abruzzo. Invecchiamento attivo e coinvolgimento dei giovani, sempre più bisognosi di punti di riferimento, sono il centro del progetto secondo quanto si legge nel comunicato stampa della diocesi di Teramo-Atri, dove si presenta, come obiettivo, quello di ridurre le distanze geografiche ed emotive tra le generazioni e di contrastare il depauperamento del tessuto sociale, specialmente nelle aree già messe a dura prova in passato dalle calamità naturali. I servizi saranno disponibili nel Caritas Point di Teramo ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 18, su appuntamento al numero 3273597925 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13) o inviando una e-mail a solidarietaaprutina@icloud.com.