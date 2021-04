Minori: Osservatorio #conibambini, “Lazio a 8° posto per offerta asili nido (30,7%), con una media superiore a quella nazionale di circa 6 punti (24,9%)”

“Il Lazio è all’ottavo posto tra le regioni italiane per offerta degli asili nido (30,7%), con una media superiore a quella nazionale di circa 6 punti (24,9%). Un dato positivo che va però approfondito, per indagare divari e disparità tra le diverse province del territorio”. A sottolinearlo è l’Osservatorio #conibambini, promosso da Con i Bambini e Openpolis nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, attraverso le “Mappe della povertà educativa” sul Lazio. “A quota 34,9%, la città metropolitana di Roma ha una copertura di servizi prima infanzia superiore non solo alle medie regionale (30,7%) e nazionale (24,9%), ma anche all’obiettivo Ue (33%), all’ultimo posto troviamo Frosinone, con soli 14,8 posti ogni 100 bambini. Con oltre 36mila posti in più di 1.000 strutture, la città metropolitana di Roma si distingue nella regione per offerta di asili nido”, si legge nelle “Mappe”.

In particolare, “la capitale offre 44 posti per 100 residenti 0-2, nei servizi prima infanzia del comune di Roma. Un’offerta superata, oltre che da qualche piccolo comune, da Frascati (54,8) e Bracciano (48,4). Per quanto riguarda invece gli altri poli di provincia, oltre al capoluogo, i livelli di copertura sono bassi, inferiori al 20%. È il caso di Civitavecchia (14,9 posti per 100 bimbi), Tivoli (14) e Anzio (12,3)”.

Inoltre, “i comuni nell’area a est della città metropolitana sono perlopiù privi del servizio, fatta eccezione per alcuni. Tra questi Gerano (177,8), Poli (68,6), Licenza (63,2) e Subiaco (52,1) che, con quote così elevate, è possibile che coprano anche parte della domanda dei territori vicini che non hanno strutture”. Al contrario, “la provincia di Frosinone è ultima nel Lazio per offerta di servizi prima infanzia”. Secondo i dati 2018, “a fronte di oltre 11mila residenti 0-2, il territorio offre 1.696 posti (14,8 ogni 100 bambini) in servizi educativi per la prima infanzia, sia pubblici sia privati, il 60% circa dei comuni in provincia di Frosinone sono privi di asili nido”.

Nell’area limitrofa al capoluogo il servizio è “mediamente più presente che nel resto della provincia. Il comune di Frosinone offre un posto in asili nido al 32,7% dei residenti 0-2, raggiungendo praticamente l’obiettivo Ue (33%) e raddoppiando la copertura media della provincia (14,8%). Una quota superata anche dall’altro polo, Cassino (20,1%) una particolare carenza del servizio è riscontrabile nei comuni periferici: solo1 su 9 è dotato di una struttura. Si tratta di Piglio, che con un asilo nido privato offre 14,1 posti ogni 100 residenti 0-2”.