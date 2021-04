Movimenti: RnS, dal 16 aprile la nuova rubrica “Alla scuola dello Spirito…e tutto cambia!”

“Alla scuola dello Spirito… e tutto cambia!”: è la nuova rubrica a cura di Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Movimento. Quattro puntate fino alla novena di Pentecoste, dal 23 aprile al 14 maggio (alle ore 14.30) con un’anteprima il 16 aprile, dedicate “alla Persona dello Spirito Santo, presentato come ‘l’Amico del cuore’”. L’iniziativa fa seguito a quella analoga ideata nel primo lockdown (in cento puntate esatte), intitolata “La paura fa 90, l’Amore 100!”, e arriva dopo “La gioia di essere liberi!”, il programma in undici trasmissioni che ha inaugurato il 2021. Il nuovo format presenterà 4 monografie dedicate allo Spirito Santo: “L’Avvocato che non perde una causa!” (23 aprile), “Il Potente che vince ogni sfida!” (30 aprile), “Il Creatore che da vita a ogni cosa!” (7 maggio), “Il Sapiente che rivela il futuro!” (14 maggio). Venerdì 16 aprile, alle ore 14.30, è prevista un’anteprima per presentare la nuova rubrica, che si articolerà in alcuni momenti caratteristici, “un ‘volto’ originale dello Spirito Santo, una parola rivoluzionaria di Gesù sullo Spirito, lo spezzone di un video dei 4 Papi post conciliari e il RnS, una preghiera di un Padre della Chiesa, un breve Esercizio spirituale per approfondire il tema e una preghiera conclusiva sui 4 simboli biblici dello Spirito Santo: acqua, fuoco, vento, olio”. “Tutti avvertiamo un grande bisogno di cambiamento, di ripartenza, di rinnovamento, di nuova fiducia – dichiara Martinez – e diversi sono gli interrogativi che sorgono. La rubrica nasce proprio per rispondere a queste attese, a questi bisogni e desideri di tutti. Le quattro speciali monografie sono pensate per stabilire un rapporto personale con la terza Persona della Trinità, da molti ancora sconosciuta o ignorata, e prepararsi così a vivere una nuova e potente Pentecoste di fede e di amore”.