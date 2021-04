Diocesi: Ravenna, giovedì 15 a mezzogiorno a Santa Maria in Porto la supplica alla Madonna Greca guidata da mons. Ghizzoni

Giovedì 15 aprile cade la festa liturgica della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi ravennati. Come gli anni scorsi alle 12 l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, insieme con i monaci paolini che reggono il santuario, reciterà la supplica alla Madonna Greca (composta dal card. Giacomo Lercaro) sul sagrato, come segno di benedizione e affidamento alla patrona. Questo momento sarà trasmesso in diretta sul canale 14 di Teleromagna, a partire dalle 11.50.

Sempre giovedì 15, alle 18.15, mons. Ghizzoni celebrerà la messa a Santa Maria in Porto concelebrata con i parroci e i sacerdoti della città e dei lidi ravennati.

Nel santuario è visitabile un’esposizione dal titolo “Vergine madre. La devozione a Maria nella Chiesa di Ravenna-Cervia commentata con la Divina Commedia” con immagini della Vergine venerate sul territorio (dalla Madonna del Sudore alla Madonna del Pino di Cervia) associate ai versi di Dante e ad antifone mariane.