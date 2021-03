Vittime mafie: Libera e Avviso Pubblico, sabato 20 marzo piccoli momenti di lettura e riflessione in tutta Italia. Anche il mondo dello sport scende in campo

Sono tante le iniziative che si svolgeranno il 20 marzo in Italia per la XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa Libera e da Avviso Pubblico. A Roma l’iniziativa si svolgerà presso Auditorium Parco della Musica con inizio alle 10.45 con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie a seguire intervento di Luigi Ciotti. A Palermo lettura dei nomi all’interno Teatro Massimo mentre a Milano l’iniziativa si svolgerà davanti Palazzo Marino con l’esposizione dal balcone di lenzuoli dedicati alla vittime innocenti delle mafie realizzati dalle scuole milanesi. Altre iniziative a Locri presso il Teatro Greco di Portigliolo e a Torino presso la Piazza del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

“Saranno oltre 1.000 i nomi delle vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere”, ricorda una nota.

Inoltre, la sera del 20 marzo su alcune facciate di monumenti e palazzi storici saranno proiettati i nomi delle vittime innocenti delle mafie: dalla Mole Antonelliana di Torino a Palazzo Savelli Rocca Priora di Perugia, dall’Arco San Nicolò Lungarno di Firenze al Palazzo Rettorato di Catania e Campanile di Piazza San Marco a Venezia.

Anche il Coni si affianca a Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Insieme ai familiari delle vittime, al mondo della cultura, alla rete associativa, anche gli atleti onoreranno l’impegno a non dimenticare chi ha speso la propria vita nella lotta contro il crimine organizzato. Molte federazioni e realtà sportive di promozione sociale vestiranno nel week end sportivo del 19-21 marzo una maglia simbolica con la scritta “Lo sport non vi dimentica”. In Serie B e nel campionato di Lega Pro nel turno di sabato 20 e domenica 21 marzo i capitani scenderanno in campo con la maglia con la scritta “Lo sport non vi dimentica”.

Per la giornata di domenica 21 marzo Libera organizza momenti di raccoglimento, veglie ecumeniche, deposizioni di fiori presso lapidi o strade intitolate a vittime di mafie, sempre nel rispetto dei decreti vigenti. A Roma, domenica 21 marzo don Luigi Ciotti sarà presente alla Casa del Jazz, bene confiscato alla banda della Magliana, davanti alla stele con i nomi delle vittime innocenti delle mafie per un momento di ricordo.