49ª Settimana sociale: diocesi Mileto, domani online la ricerca delle buone pratiche

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea sta portando avanti con modalità on line la consultazione di imprese e aziende del territorio vibonese nelle sue buone prassi sul tema “Ambiente, lavoro, futuro”, in preparazione alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre. L’iniziativa on line si svolgerà domani, 18 marzo, alle 21, e sarà trasmessa sulla pagina Facebook del santuario di San Domenico in Soriano Calabro, in prossimità della festa di san Giuseppe. Un’occasione che “invita tutti a riflettere seriamente sull’impegno da promuovere: politica, sindacati, società civile e realtà ecclesiale, sui temi forti di questa nostra realtà vibonese: il lavoro, il futuro, il territorio”. Interverrà Mimmo Monardo, presidente dell’Unionindustria Calabria, sezione Agroalimentare che si farà portavoce anche del difficile momento che sta vivendo questo importante settore produttivo.