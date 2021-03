Coronavirus Covid-19: le Caritas delle diocesi in provincia di Frosinone mettono a disposizione le strutture ecclesiastiche per la campagna vaccinale

Con una lettera congiunta al direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, i direttori delle Caritas diocesane di Frosinone-Veroli-Ferentino, Anagni-Alatri e Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo hanno manifestato la disponibilità all’utilizzo di strutture ecclesiastiche per la campagna di vaccinazione per il Covid-19. “Da oltre un anno stiamo cercando di essere vicini alle persone e alle famiglie più fragili, in questa inedita situazione che viviamo, a causa della pandemia, in cui si acuiscono le sofferenze di tanti, soprattutto dei più poveri”, scrivono i direttori Caritas delle diocesi che ricadono nella provincia di Frosinone. E proseguono: “In questo momento in cui si stanno moltiplicando, in tutto il Paese, gli sforzi per la campagna di vaccinazione, vogliamo esprimere all’Azienda sanitaria locale, anche a nome dei nostri vescovi e in sintonia con la Conferenza episcopale italiana, la disponibilità a collaborare”. Parrocchie, istituti e centri delle Chiese locali, presenti in ogni Comune del territorio, sono le strutture offerte dalle diocesi stesse. “Le Autorità responsabili della campagna di vaccinazione potranno valutare la necessità e l’idoneità di ogni struttura che potrà essere messa a disposizione”, concludono.