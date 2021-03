Diocesi: Carpi, costituito l’Ufficio Patrimonio immobiliare. Mons. Castellucci ha nominato direttrice l’architetto Losi

Nell’ambito del progetto di riforma della Curia vescovile di Carpi, il vescovo Erio Castellucci ha costituito, in data 14 marzo, l’Ufficio diocesano Patrimonio immobiliare. Ne dà notizia oggi la diocesi spiegando che “il nuovo ufficio ricomprende al suo interno l’Ufficio Ricostruzione post-sisma, l’Ufficio Beni culturali, l’Ufficio tecnico diocesano e il nuovo Ufficio Parrocchie povere”. Con lo stesso provvedimento mons. Castellucci ha nominato direttore del nuovo Ufficio e responsabile ad interim dei quattro Uffici di cui esso è composto, l’architetto Sandra Losi.

“La costituzione dell’Ufficio Patrimonio immobiliare – prosegue la nota della diocesi – nasce, nell’ambito del nuovo assetto dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e della diocesi di Carpi, unite in persona episcopi, al fine di creare una struttura che coadiuvi in forma stabile gli enti ecclesiastici posti sotto la giurisdizione del vescovo diocesano di Carpi in merito alla conoscenza, la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e di dare una adeguata risposta alle parrocchie, specialmente a quelle che si trovano in difficoltà”.

“Con l’incarico di direttore dell’Ufficio – proseguono dalla Curia – si affida all’architetto Sandra Losi la responsabilità di proporre un piano strategico triennale per la preservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare della diocesi, favorendo la sinergia tra istituzioni, parrocchie, associazioni e gruppi ecclesiali; rappresentare la diocesi nei rapporti con la Soprintendenza, la Regione Emilia-Romagna, gli organismi della Conferenza episcopale italiana, le Fondazioni e gli altri enti pubblici e privati; supportare le singole comunità locali nell’analisi dei bisogni e nella proposta di soluzioni immobiliari adeguate; monitorare l’esecuzione dei piani operativi”.