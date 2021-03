Cultura: Ancci e Acec, al via l’iniziativa “Protagoniste. Le donne del cinema tra identità e sguardo”

L’Associazione nazionale circoli cinematografici italiani (Ancci) e l’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) lanciano nel mese di marzo – da sempre dedicato alla donna – l’iniziativa “Protagoniste. Le donne del cinema tra identità e sguardo”, che punta l’attenzione sul cinema “delle donne”, che esiste, pur non trovando adeguati spazi di visibilità nel discorso pubblico mainstream.

L’idea nasce su impulso delle due associazioni Ancci e Acec che a seguito di questi lunghi mesi di chiusura dei circoli e delle sale di comunità vogliono richiamare “l’attenzione su temi di grande urgenza e attualità, riprendendo quell’opera di approfondimento culturale e di cura di autori e pubblico che li ha sempre contraddistinti in attesa che il grande schermo si riaccenda”.

Il programma si articolerà in una serie di appuntamenti on demand con cadenza mensile – da marzo a novembre 2021 – in cui, attraverso video-focus e video interviste fruibili sul sito di Acec, sarà realizzato un viaggio cinematografico sulla condizione e l’emancipazione della Donna.

Gli approfondimenti saranno anticipati da video interviste con protagoniste del mondo del cinema – con cadenza mensile a partire dal 22 marzo – che con le loro testimonianze concrete e con le loro esperienze personali e professionali offriranno al pubblico un riscontro esperienziale sulle tematiche trattate.

Tra coloro che porteranno la propria testimonianza diretta le registe Waad Al Kateab, Alice Rohrwacher, Alina Marazzi e Antonietta De Lillo, le attrici Carolina Crescentini, Donatella Finocchiaro e Michela Cescon.

Ad aprire il ciclo di video-focus – a partire da giovedì 22 aprile – sarà l’approfondimento dal titolo “I diritti negati, le violenze subite” curato dal direttore della rivista Filmcronache Paolo Perrone. L’intero programma dell’iniziativa sarà disponibile sul sito: www.saledellacomunita.it/.

Il progetto è stato presentato, nei giorni scorsi, alla presenza del segretario generale di Acec, Francesco Giraldo, il presidente Ancci Massimiliano Eleonori, la responsabile del progetto Tiziana Vox, le registe Alina Marazzi e Antonietta De Lillo e la vice presidente e presidente dell’associazione “Women in Film, Television & Media Italia” Astrid De Berardinis e Domizia De Rosa.

Massimiliano Eleonori ha osservato: “Dall’iniziativa Half of it alle linee direttrici del Recovery Plan italiano per l’utilizzo dei fondi di Next Generation Eu, emerge con chiarezza l’esigenza di puntare sulla valorizzazione delle donne in tutti gli ambiti professionali, a partire dalle sedi e dai luoghi decisionali. Con questa iniziativa vogliamo offrire un contributo qualificato al dibattito sulla parità di genere, che è al centro dell’agenda nazionale ed europea”.