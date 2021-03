Germania: Sandra Schnell responsabile della parrocchia di Altena (diocesi di Essen). “Un segno di speranza per la Chiesa”

Sandra Schnell è la prima donna nella diocesi di Essen a cui è stata affidata la gestione di una parrocchia: dalla prossima Pasqua, il 4 aprile, sarà la rappresentante parrocchiale della parrocchia di San Matteo ad Altena. Il portale della Chiesa tedesca l’ha intervistata per analizzare le prospettive e il suo ruolo amministrativo e pastorale. Schnell si è detta stupita dal grande ritorno mediatico che la notizia ha avuto, poiché comunque figure simili esistono già in altre diocesi tedesche, come Osnabrück: “Interpreto l’altissimo livello di attenzione come un ‘segno dei tempi’: è tempo che noi come Chiesa percorriamo questa strada e che ci sia quindi una grande apertura tra le persone”, e la sua nomina potrebbe essere “un segno di speranza”. In questo senso è importante l’esperienza di Sandra Schnell, che è un funzionario direttivo della diocesi di Essen da 27 anni: “Quando ho iniziato a lavorare era impensabile che si aprissero percorsi come questo. Ne sono molto felice, perché è un grande passo per la nostra diocesi”. La formazione per lei è fondamentale: “Nel mio nuovo ruolo, i miei punti di forza risiedono in particolare nel lavoro pastorale. Attualmente lavoro in una parrocchia dove ci sono pochi cattolici in una vasta area. Devo imparare cose nuove e frequentare corsi di formazione, ad esempio in ambito amministrativo, che non mi sono stati precedentemente affidati, perché se ne occupava il parroco”. Schnell lavorerà con un sacerdote moderatore: “Il mio lavoro è guidare la parrocchia e il sacerdote mi aiuterà assumendo i ruoli legati al sacerdozio, come l’amministrazione di alcuni sacramenti”.