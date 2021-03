Cooperazione: Fondazione Centesimus Annus-pro Pontifice, oggi pomeriggio un incontro on line con Romano Prodi

“Cooperazione e solidarietà in ambito internazionale” è il tema dell’incontro con Romano Prodi, organizzato dal chapter di Bologna della Fondazione Centesimus Annus-pro Pontifice per oggi, mercoledì 17 marzo, alle 18.

L’evento sarà moderato da padre Giovanni Bertuzzi. I saluti saranno a cura di Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus-pro Pontifice, e di Alberto Neri, referente chapter di Bologna Fcapp.

Per iscrizioni e ricevere la chiave di collegamento inviare mail di richiesta a: centannus@foundation.va.