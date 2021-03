Coronavirus Covid-19: Bergamo, domani l’inaugurazione del primo Bosco della memoria per ricordare le vittime

Ci sarà anche il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, domani, all’inaugurazione del primo Bosco della Memoria, iniziativa con cui l’amministrazione comunale di Bergamo, adottando il progetto pensato dall’Associazione Comuni Virtuosi, intende creare al Parco della Trucca un luogo vivo e partecipato per contrapporre a una tragedia immane un’immagine di speranza e di futuro. In occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, alle 11.15 si svolgerà la posa di un tiglio adulto, proveniente dal Comune virtuoso di Biccari, piccolo borgo sui Monti Dauni in provincia di Foggia. A questa seguirà la piantumazione di altri 100 tra alberi e arbusti, sorta di anticipazione del Bosco nella sua forma definitiva.

Alla cerimonia, con il presidente Draghi, saranno presenti il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, la presidente e il coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi, Elena Carletti e Marco Boschini, insieme ai progettisti Paola Cavallini e Roberto Reggiani, rispettivamente architetto e agronomo. Nella città orobica nascerà un nuovo polmone verde accanto all’ospedale “Papa Giovanni XXIII”, presidio sanitario più coinvolto nella lotta al virus durante la prima ondata e ancora oggi impegnato nella battaglia.

Come spiega in una nota, “l’intervento – sostenuto anche dalla campagna di crowdfunding già attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso – prevede, entro l’autunno del 2021, la piantumazione complessiva di circa 750 tra alberi e arbusti. All’interno delle isole alberate, verranno realizzati camminamenti e sedute pensati come luoghi di raccoglimento ma anche come futuro spazio di eventi e iniziative di valorizzazione del bosco”.