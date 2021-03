Diocesi: Cassano all’Jonio, oggi presentazione del Rapporto Caritas 2020, domani un laboratorio in occasione dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia

Doppio appuntamento stasera e domani per la diocesi di Cassano all’Jonio. Oggi alle ore 19, sui canali social della diocesi, verrà presentato il Rapporto 2020 della Caritas diocesana, “Percezioni, vissuti e dati. La povertà educativa, un’eredità inevitabile?”. Il rapporto – riporta una nota stampa – è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Unical e la Scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche dello stesso Ateneo della Calabria. Domani, in occasione dell’inizio dell’Anno “Famiglia, Amoris Laetitia” l’Ufficio di pastorale familiare, diretto da padre Gode Roger Ntabala, organizza un laboratorio dalle ore 19 alle 20.15 sul tema: “Pandemia e chiesa domestica”. Agli incontri prenderà parte il vescovo, mons. Francesco Savino.