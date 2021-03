Diocesi: Crema, stasera incontro online su “Rispondere all’altro: etica della cura e responsabilità politica”

“Rispondere all’altro: etica della cura e responsabilità politica”. Questo il tema che sarà sviluppato stasera nell’incontro online promosso dal Centro diocesano di spiritualità di Crema. A parlarne sarà fratel Luciano Manicardi, biblista e priore della comunità di Bose. L’incontro, con inizio alle 20.45, si terrà sulla piattaforma Zoom.

Come ricordano i promotori, “la vocazione politica – con la sua assunzione di maggiori responsabilità – se da un lato porta con sé grandi possibilità di risposta, dall’altro non può che assumersi l’impegno etico che questa risposta non venga meno e sia ‘per tutti’, pena la perdita di sé come ‘costruzione e partecipazione feconda alla vita della polis’. Ma poiché non esiste ‘buona politica’ senza ‘politici buoni’, da dove partire? Non sarà forse la coltivazione della propria interiorità il primo passo per l’esercizio di una politica responsabile?”. A partire da questi interrogativi, Manicardi, biblista e attento studioso dell’umano, proporrà la sua riflessione.