Irlanda: Jessie Rogers prima donna laica chiamata a rivestire il ruolo di preside della Facoltà di Teologia della Pontificia Università di Maynooth

Jessie Rogers

Jessie Rogers è stata nominata preside della Facoltà di Teologia della Pontificia Università di Maynooth, prima donna laica a coprire questo ruolo. È il presidente del Saint Patrick’s College di Maynooth, rev. Michael Mullaney, ad annunciarlo in una nota diffusa oggi nel giorno della festa del santo patrono. Jessie Rogers, di origine sudafricana, ha intrapreso i suoi studi universitari presso l’Università di Stellenbosch ed è arrivata in Irlanda nel 2007 per insegnare al Mary Immaculate College prima di entrare a far parte della Facoltà di Teologia del Saint Patrick’s College nel 2014. Negli ultimi anni il suo interesse si è focalizzato sulla teologia dell’infanzia. Rogers è membro della Irish Biblical Association, della South African Society for Near Eastern Studies, della European Society for Catholic Theology e del Godly Play International College of Trainers.