Ambiente: Csv Vicenza, consegnate 500 borracce ai volontari

Saranno consegnate nei prossimi giorni ai volontari del Centro di servizio per il volontariato della provincia di Vicenza 500 borracce in alluminio che consentiranno un notevole risparmio in termini di rifiuti in plastica. Le borracce, grazie al supporto di Viacqua, saranno consegnate anche alle centinaia di utenti che accedono ai servizi erogati, dagli incontri formativi all’Emporio solidale di Dueville che supporta le famiglie in maggiore difficoltà. Le borracce consentono di consumare acqua di rubinetto anche fuori casa riducendo l’utilizzo di bottigliette e bicchieri di plastica e consentendo un minor rischio di contaminazioni o contagi, anche in risposta alle misure anti-Covid. “Parlare di volontariato significa fare attenzione a moltissimi aspetti della quotidianità – commentano Mario Palano e Maria Rita Dal Molin, rispettivamente presidente e direttore del Csv di Vicenza – non solo a livello sociale, ma anche ambientale, territoriale e sanitario. Impegno più che mai evidente in questo periodo di emergenza”. Il Csv di Vicenza da anni sta promuovendo “un cambiamento più rispettoso degli equilibri ambientali attraverso corsi di formazione e incontri di approfondimento tra realtà profit e non-profit, tutto per unire le forze e andare insieme verso obiettivi condivisi, tracciati dai punti dell’agenda Onu”.