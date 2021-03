Parchi culturali ecclesiali: De Finibus Terrae, 171 candidature al bando “La maglia dei Cammini di Leuca”

Sono state presentate 171 candidature a partecipare al Bando “La maglia dei Cammini di Leuca” della Fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, al 15 marzo scorso, data di scadenza della candidatura.

Tutta l’Italia è rappresentata, da nord a sud, passando per le isole. I partecipanti non hanno solo origini italiane, ma tratti di internazionalizzazione che daranno il loro contributo nel rappresentare il cammino con le proprie radici culturali. Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, evidenzia che “aver pubblicato un bando per l’ideazione della Maglia dei Cammini di Leuca è raccontare che per noi i progetti vanno costruiti in modo partecipativo, perché quanta più gente possibile si senta contagiata dall’entusiasmo di mettere in movimento la bellezza”. “Vedere tanti giovani iscritti al bando mi convince che è il tempo di creare opportunità perché l’entusiasmo, la freschezza dei più giovani possa aiutare a rafforzare la speranza, soprattutto in questo tempo difficile”.

I candidati, ora, dovranno presentare il progetto grafico elaborato della Maglia dei Cammini di Leuca entro il 27 aprile. Poi, la Fondazione nominerà la Commissione di valutazione dei progetti che si pronuncerà il 24 maggio, nominando il progetto vincitore che si aggiudicherà il premio di 1.000 euro. La premiazione è prevista per la fine di giugno, in un evento a De Finibus Terrae.