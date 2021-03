(Foto Vatican Media/SIR)

“Prego il Principe della pace perché il Paraguay intraprenda un cammino di dialogo sincero, per trovare soluzioni adeguate alle attuali difficoltà e costruire ponti di pace”. Prima dell’appello per il Myanmar, Papa Francesco – in spagnolo – ha lanciato un appello anche per il Paraguay. “La violenza è sempre autodistruttiva, con essa non si guadagna nulla, ma si perde molto, a volte tutto”, ha proseguito Francesco.