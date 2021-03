Giornali Fisc: “Insieme” (Nocera Inferiore-Sarno), domani la presentazione di “Io sono Joy” per parlare del dramma della tratta

Incontro on line con la scrittrice Mariapia Bonanate per la presentazione del suo ultimo libro “Io sono Joy” (Edizioni San Paolo”. L’appuntamento è per giovedì 18 marzo 2021, a partire dalle ore 18.30, sui canali Facebook e YouTube del giornale diocesano di Nocera Inferiore-Sarno, “Insieme”, e sul sito internet www.insiemenews.it.

“Il libro – ricorda una nota della diocesi – racconta la storia di Joy che a 23 anni è convinta da un’amica a lasciare Benin City (Nigeria) e partire per l’Italia con la promessa di un lavoro con il quale poter mandare denaro alla sua famiglia e proseguire gli studi. Poche ore di viaggio le furono sufficienti per rendersi conto dell’inganno. Salvata miracolosamente dal naufragio, al suo arrivo in Italia scoprì che il lavoro promesso era la strada”.

Dialogheranno con l’autrice: Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania; Maria Rita Cerimele del Movimento dei Focolari; Antonio Casale, direttore del Centro immigrati Fernandes; suor Rita Giaretta. La presentazione on line sarà moderata dal direttore di “Insieme”, Salvatore D’Angelo. Durante la diretta sarà trasmessa la video testimonianza di Joy. L’attrice Claudia Conte leggerà alcuni brani del libro.

La presentazione è promossa dal giornale “Insieme” con la collaborazione di quattordici realtà locali e nazionali: Punto Famiglia, Movimento dei Focolari, Azione Cattolica, Cif, Napoli Vi.Ve, Braccia Aperte, La Fucina, Megaride Felice, Miniera, Isola di Graziella, Plebiscito e dintorni, TU Tutte Unite, Scuola di Pace di Nocera Inferiore, Libera circolo Chiaia-Posillipo-San Ferdinando.