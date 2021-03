Film: Schermi&Schermi, Cei e Telepace realizzano una rubrica per supportare le famiglie nella scelta delle pellicole sulle piattaforme digitali

Al via su Telepace la rubrica settimanale dedicata alle uscite dei nuovi film sulle piattaforme digitali. Una iniziativa della redazione romana dell’emittente di ispirazione cattolica in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e la Commissione nazionale valutazione film pensata con l’obiettivo di fornire un supporto alle famiglie nella scelta dei contenuti multimediali. S’intitola “Schermi&Schermi” e va in onda ogni sabato, alle 18.10, in replica la domenica, alle 20, e il lunedì alle 23.

Ciascuna puntata, disponibile anche sul canale YouTube di Telepace, dedica attenzione a 5 titoli a settimana tra film e serie Tv. In conduzione Sergio Perugini, segretario della Commissione film Cei, che in una breve intervista video sul sito www.telepace.it sottolinea il valore dell’appuntamento per i nuclei familiari alle prese con la gestione dei figli nel contesto domestico segnato dalle restrizioni adottate a causa della pandemia. L’intervista più il percorso delle singole puntate, aggiornate ogni settimana, resta a disposizione al seguente link.