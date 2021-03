Papa Francesco: udienza, “siate saggi come San Giuseppe, invocatelo nei momenti difficili”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dopo domani celebreremo la solennità di San Giuseppe”. A ricordarlo è stato il Papa, salutando i fedeli di lingua italiana collegati in diretta streaming per seguire l’udienza. “Mi è particolarmente gradito indicarvi l’esempio di questo grande Santo ed affidare a lui la vostra esistenza”, ha proseguito Francesco: “Siate saggi come lui, pronti a comprendere e mettere in pratica il Vangelo”. Rivolgendosi in particolare agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, il Papa ha detto loro: “Nella vita, nel lavoro, nella famiglia, nei momenti di gioia e di dolore San Giuseppe ha costantemente cercato e amato il Signore, meritando l’elogio della Scrittura come uomo giusto e saggio. Invocatelo sempre, specialmente nei momenti difficili che potrete incontrare”.