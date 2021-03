Diocesi: Vicenza, il Museo realizza e mette on line un video sulla “Santa Spina” tra racconto e storia

Il Museo diocesano “Pietro G. Nonis” di Vicenza presenta il video “Piccolo ma prezioso… La Santa Spina di Vicenza tra racconto e storia”. Il video è stato pubblicato oggi, 17 marzo, sul canale YouTube della diocesi di Vicenza.

Un filmato/cartone – a cura di mons. Francesco Gasparini (direttore del Museo diocesano), da un’idea di Manuela Mantiero (Servizi educativi del Museo diocesano), testo e illustrazioni di Franco Mastrovita (storia tratta da “Una chiesa venuta da Gerusalemme” di F. Bandini, Verona 2002), voce narrante Stefania Carlesso, montaggio e grafica Alberto Barcellan -, che è una trama a disegni dedicata alla storia della Corona di Gesù Cristo e dell’arrivo a Vicenza di una sua preziosa spina custodita in un’opera di oreficeria tra le più importanti del Veneto (conservata oggi al Museo diocesano). Da Gerusalemme a Costantinopoli, passando successivamente per Venezia e arrivando a Parigi… è l’occasione per riscoprire –nel tempo della Quaresima – il viaggio dell’importante reliquia, la tradizione e i racconti che l’accompagnano. La Sacra Spina, approdata nella città berica, grazie al vescovo Bartolomeo, avrà una chiesa a lei dedicata, un edificio insigne e imponente: il tempio di Santa Corona.

“Quest’anno ricorrono i 750 anni della morte del beato Bartolomeo da Breganze, un vescovo che ha inciso notevolmente nella storia della città e della diocesi di Vicenza. La nostra Chiesa voleva festeggiarlo nel modo più consono, per cui avevamo messo in cantiere molte iniziative, soprattutto nella chiesa che ha fatto edificare: Santa Corona. Non abbiamo potuto fare quasi nulla a causa della presente pandemia. Il Museo ha allora pensato a questo simpatico video, dedicato ai ragazzi, ma che sarà sicuramente apprezzato da tutti. Una narrazione della vicenda non solo della Spina, ma anche della Corona alla quale appartiene. Mi auguro possa essere il modo per riscoprire una storia di architettura, di oreficeria, ma soprattutto di fede che ha contrassegnato la città di Vicenza”, spiega mons. Francesco Gasparini, direttore del Museo diocesano di Vicenza.