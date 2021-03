Anno Famiglia Amoris Laetitia: Fiac, domani un convegno on line con testimonianze di coppie di sposi dal mondo

Si svolge domani, giovedì 18 marzo, alle 14 (ora italiana) un incontro on line internazionale alla vigilia della solennità di San Giuseppe e dell’inaugurazione dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”. L’iniziativa è promossa dal Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) e prevede collegamenti anche con Argentina, Senegal, Spagna, Burundi e Filippine. Dopo l’introduzione del coordinatore del Segretariato del Fiac Rafael Corso, che è anche presidente dell’Ac argentina, segue una riflessione del vescovo di San Justo, mons. Eudardo Garcia, assistente dell’Ac argentina e del Fiac, sulla lettera di Papa Francesco “Patris Corde”. Saranno poi tre coppie di sposi di tre diversi Paesi a proporre la propria testimonianza. Dall’Italia, interverranno Franco Miano e Pina De Simone, che hanno partecipato ai due Sinodi sulla famiglia. Emilio Inzaurraga e Claudia Carbajal de Inzaurraga, dell’Ac Argentina, porteranno la loro esperienza come rappresentanti del Fiac nel Dicastero Laici Famiglia e Vita. I giovani coniugi Samer e Shera Farran parleranno infine di cosa significa essere una famiglia cristiana in Terra Santa, tra lavoro e impegno per la crescita dei loro tre figli. Scrivono Miano e De Simone in un testo prodotto dal Fiac su Amoris Laetitia e Ac: “L’Azione Cattolica ‘en salida’ è chiamata a lasciarsi ispirare dall’Amoris Laetitia e a diventare protagonista di una trasformazione missionaria che vivifichi organismi di responsabilità e gruppi parrocchiali per annunciare la bellezza delle fede in famiglia e integrare l’esortazione apostolica negli itinerari della comunità”.

Per partecipare all’evento cliccare questo link.