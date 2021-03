160° Unità d’Italia: Fico, “principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà ispirino ogni giorno tutti noi”

“Le energie morali, culturali e civili che hanno portato all’Unità d’Italia sono un prezioso bagaglio che ancora oggi ci accompagna. Avere rispetto per il nostro passato significa far sì che i principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà ispirino ogni giorno tutti noi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia e della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

