Comunicazione: WeCa, online il tutorial su pandemia, cittadinanza digitale e informazione

“Cittadinanza digitale e informazione: quali le nostre responsabilità?” è il titolo del tutorial WeCa online da oggi sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, scritto da Rita Marchetti e condotto da Alessandra Carenzio, guarda alla pandemia dalla prospettiva dell’informazione: anche nell’ambiente digitale è fondamentale fare la propria parte di buoni cittadini, riconoscendo l’importanza dell’informazione in un contesto emergenziale e tenendo conto del clima di sfiducia percepito dai cittadini. E lo si è visto anche in questi mesi: “Spesso, le regole di una buona comunicazione di crisi che dovrebbe essere chiara, coerente, esaustiva sono state disattese”, si osserva nel tutorial. Allora a ciascuno tocca fare la propria parte: “La riflessione con cui ci lasciamo è la seguente: anche noi siamo vettori di informazione e siamo chiamati a essere prudenti nel condividere contenuti”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. La novità principale di questa terza stagione è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis: l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.