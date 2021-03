Coronavirus Covid-19: Brasile, muore il vescovo emerito di São João da Boa Vista, dom David Dias Pimentel

La diocesi di São João da Boa Vista (San Paolo) ha dato notizia nel pomeriggio di ieri della morte del vescovo emerito, dom David Dias Pimentel, all’età di 80 anni. Colpito dal Covid-19, il presule era ricoverato dall’8 marzo nella terapia intensiva dell’ospedale Maternidade da Unimed, a São João da Boa Vista. Con l’aggravarsi del caso, domenica 14 marzo era stato intubato. Oggi, nella cattedrale di di São João da Boa Vista, le esequie presiedute dal vescovo, dom Antônio Emídio Vilar. Quarto vescovo della diocesi, dom Dias Pimentel era nato il 18 marzo 1941 a São Miguel, nell’arcipelago delle Azzorre in Portogallo. Era stato ordinato sacerdote il 21 dicembre 1969 a São José do Rio Preto (San Paolo) e vescovo il 31 gennaio 1997, sempre a São José do Rio Preto. Nel 2001 fu nominato vescovo a São João, diocesi che ha guidato fino al 28 settembre 2016.

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile ha diffuso una nota di cordoglio. Si tratta del quinto vescovo brasiliano a morire dopo essere risultato positivo al Covid-19.