Irlanda del Nord: via libera alle celebrazioni in chiesa a partire dal 26 marzo. Vescovi, “assicurare un ritorno più sicuro possibile”

A seguito delle consultazioni in corso tra i rappresentanti delle Chiese, l’ufficio di governo e le autorità sanitarie pubbliche, alla luce della recente revisione delle disposizioni restrittive da parte dell’Esecutivo dell’Irlanda del Nord, i vescovi cattolici dell’Irlanda del Nord hanno annunciato oggi che, “ove possibile, si può fare un cauto ritorno al culto pubblico a partire dal 26 marzo, in tempo per la celebrazione della Settimana Santa e della Pasqua”. Nel fare questo annuncio, i vescovi sottolineano nella nota “la necessità di una continua cautela e di un’applicazione rigorosa di tutte le misure e le protezioni necessarie per garantire un ritorno più sicuro possibile al culto pubblico nelle nostre chiese”. I vescovi ricordano ai fedeli che il precetto di partecipare alla messa la domenica e nei giorni festivi rimane sospeso e che ogni persona dovrebbe considerare attentamente se il ritorno al culto in presenza sia il passo più sicuro e appropriato per se stessa, in questo momento, incoraggiando “fortemente” la partecipazione, ove possibile, anche alle cerimonie della Settimana Santa, tramite live-streaming.