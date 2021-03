Settimana contro il razzismo: Focsiv, al via progetto per una scuola senza discriminazioni

In occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo che si svolgerà dal 21 al 27 marzo Focsiv ha avviato il progetto “A scuola per una società senza discriminazioni”, con la collaborazione di Comi – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo, socio romano della Federazione, e finanziato da Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), l’ufficio pubblico incaricato di garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dall’età, dal credo religioso, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità. Il progetto, spiegano, “vuole essere una risposta concreta ai fenomeni di razzismo e alle situazioni di discriminazione che si verificano in Italia e che non favoriscono lo sviluppo e la crescita di comunità e società inclusive, giuste e pacifiche permeate da una cultura etica e di valori sociali positivi”. I giovani studenti ed i docenti saranno coinvolti, in modo partecipativo, in percorsi didattici ed educativi trasversali e interdisciplinari che proseguiranno anche dopo la Settimana contro il razzismo. Insieme alle associazioni della diaspora straniera in Italia sarà promosso l’avvio di un rapporto virtuoso di interconnessione tra le scuole e gli attori sociali dei territori, con un approccio integrato all’accoglienza e all’integrazione. Sono, inoltre, previste attività di divulgazione, diffusione e visibilità dei contenuti dell’iniziativa come, ad esempio, una Campagna di comunicazione sui social, la realizzazione di un Caffè letterario digitale ed un evento finale in diretta su Facebook sabato 27 marzo 2021.