Diocesi: Cerreto Sannita, domani serata online nell’anniversario della nascita di don Tonino Bello

Domani, giovedì 18 marzo, nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, dalle 18.30 alle 19.30 la Casa per la pace “don Tonino Bello”, insieme a Pax Christi Napoli, Fondazione don Tonino Bello e Fondazione Guglielmi Minervini, in occasione della nascita di don Tonino Bello, organizza una serata pubblica di letture, preghiere e riflessioni su “Pace, nonviolenza e sviluppo meridiano”. Ci sarà la possibilità di interventi spontanei e di letture da parte dei partecipanti che lo desidereranno. Al termine del momento, in chiusura, ci saranno i saluti da parte dei familiari di don Tonino Bello. Interverranno alla serata per un saluto introduttivo la referente di “Casa per la Pace” Lina Verrillo; Giuliana Martirani, già presidente Mir (Movimento internazionale della riconciliazione), membro del Direttivo dell’Ipra presso l’Onu (International Peace Research) e di Pax Christi; , Tonio dell’Olio della Pro Civitate Christiana di Assisi; Giancarlo Piccinni della Fondazione “don Tonino Bello” di Alessano (Lecce); Maria Turtur della Fondazione “Guglielmo Minervini”. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di Casa per la pace e della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi.