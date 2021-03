Coronavirus Covid-19: Bolzano-Bressanone, domani il vescovo Muser celebra messa in suffragio delle vittime

“Fermarsi. Ricordare. Rialzarsi – Commemorare insieme le vittime della pandemia”: all’insegna di questo motto giovedì 18 marzo si celebra anche in Alto Adige la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Un momento di preghiera per i defunti, ma anche un’occasione per unirsi gli uni gli altri nella fede e trovare così nuova forza per il cammino che ancora abbiamo davanti. Diverse le iniziative proposte dalla diocesi di Bolzano-Bressanone, come ricorda un comunicato diffuso oggi. Alle 9 nel duomo di Bolzano il vescovo Ivo Muser celebra la santa messa di commemorazione, trasmessa dall’emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu. Alle 19 le campane delle chiese suonano per 5 minuti e i cittadini sono invitati a porre una candela accesa alla finestra. La diocesi mette a disposizione on line un sussidio per preghiera e riflessione a casa.

Anche durante tutte le sante messe celebrate il 18 e il 19 marzo si farà memoria dei defunti della pandemia e si pregherà per il cammino futuro. Sussidi sono disponibili allo stesso link.

La Caritas diocesana propone iniziative per testimoniare la vicinanza alle persone malate e in lutto e analogamente gli assistenti spirituali nei sette ospedali altoatesini dedicano questa giornata al ricordo.

All’azione della Giornata della memoria partecipano, oltre alla diocesi, il Consiglio e la Giunta della Provincia autonoma, l’Associazione delle residenze per anziani dell’Alto Adige, la Caritas, le associazioni giovanili e della terza età, che invitano ad organizzare momenti comuni dedicati al ricordo. Informazioni riguardo alla Giornata del 18 marzo e alle varie azioni sono disponibili su pagine internet e social media delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte.