Terra Santa: 600 anni dei Commissariati. Card. Sandri (Chiese orientali), “siete gli ambasciatori dei Luoghi Santi”

“Voi siete gli ambasciatori dei Luoghi Santi sparsi dall’oriente all’occidente, dal settentrione al mezzogiorno. Avete ricevuto una missione che si realizza concretamente nella Chiesa locale. Siete chiamati a promuovere la conoscenza della Terra Santa e a diffondere la devozione verso quei luoghi al popolo di Dio. Nonostante ciò, non dimenticate mai che il vostro operato va oltre i limiti spaziali. È, infatti, una missione di carattere universale”. Così il prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, card. Leonardo Sandri, si rivolge ai padri Commissari di Custodia di Terra Santa in una lettera indirizzata al Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, in occasione dei 600 anni dell’istituzione dei Commissariati da parte di Papa Martino V, tramite la Bolla “Hiis quae pro”. “Un privilegio”, secondo il cardinale, che “deve essere realizzato con dedizione, trasparenza, onesta, responsabilità e senza perdere di vista il carattere ecclesiale da esso rivestito. Voi siete membra distinte ma appartenenti ad un medesimo corpo che è la Chiesa e siete chiamati a collaborare instancabilmente. Ognuno di voi ha un posto diverso, ma ugualmente prezioso”. Da qui l’invito “ad accettare con umiltà perfetta e a tenere sempre davanti ai vostri occhi le disposizioni pontificie in materia, procedendo ed applicandole in modo trasparente e responsabile”. “Sentitevi Chiesa, un solo corpo” perché “è doveroso tenere sempre in considerazione che dietro le realtà materiali che passano tra le nostre mani e di cui siamo soltanto amministratori, ci sono nomi concreti e persone che per amore a Dio ripongono in noi la loro fiducia”.