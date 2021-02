Morte imam Abdel Qader: il cordoglio dell’arcidiocesi di Siena. “Sempre impegnato nel dialogo”

“Figura del mondo islamico di maggior spicco in Umbria e in Valdelsa, laureato in Medicina, cittadino italiano di origine palestinese, era da sempre impegnato anche Siena nel dialogo e nella piena collaborazione con l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi, non ultima la presenza dell’imam e della moglie all’ingresso del card. Lojudice come arcivescovo di Siena-Colle -Val d’Elsa-Montalcino il 16 giugno 2019”. Lo afferma l’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino in una nota nella quale esprime il proprio cordoglio alla Comunità islamica e la propria vicinanza alla moglie e alla famiglia per la scomparsa di Abdel Qader, imam del Centro islamico culturale di Perugia e dell’Umbria e della moschea di Colle Val d’Elsa.