Carcere: Isola Solidale, corso di formazione on line per volontari

Partirà giovedì 25 febbraio il nuovo “corso di formazione on line per volontari interni ed esterni al carcere”, promosso dalle associazioni “L’Isola Solidale” e “Semi di Libertà” onlus e dal numero verde “Oltre il Carcere” per il disagio carcerario, in collaborazione con la garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni.

Il corso si comporrà di 10 lezioni che si terranno tramite la piattaforma Zoom ogni giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30. Potrà partecipare chiunque sia interessato ad affrontare un’esperienza di volontariato in carcere e per questo verranno fornite le nozioni di base sulle principali leggi che disciplinano l’esecuzione pensale, sul ruolo del volontariato in ambito penitenziario, sull’organizzazione, i regolamenti e le figure professionali presenti negli istituti penitenziari e in generale su tutti gli aspetti più importanti per sostenere efficacemente i detenuti nel difficile periodo dell’esecuzione penale e agevolare il loro reinserimento nella società.

I temi dei 10 incontri saranno: “Costituzione e diritto penitenziario” (25 febbraio), “Esecuzione penale interna” (prima parte 4 marzo, seconda parte 11 marzo), “Il carcere femminile” (18 marzo), “Sex offenders, transessuali, malati psichiatrici e reparti precauzionali” (25 marzo), “Esecuzione penale esterna” (1° aprile), “Giustizia riparativa e mediazione penale” (8 aprile), “La giustizia minorile” (15 aprile), “Dopo il carcere” (22 aprile), “Il ruolo del volontariato in ambito penale” (29 aprile).

“L’obiettivo della nostra associazione – dichiara Andrea Valeriani, del direttivo de L’Isola Solidale – è quello di favorire in ogni modo il sostegno e il reinserimento sociale di chi vive l’esperienza della detenzione. Il volontariato, in questo senso, gioca un ruolo fondamentale, ma per essere realmente efficace deve essere supportato da un’adeguata preparazione. Per questo abbiamo pensato a un corso che possa aiutare chi vuole mettersi in gioco in un campo così delicato ad avere le giuste basi per rendersi davvero utile”.