Diocesi: Noto, al via i master per “Operatori in ambito politico e istituzionale” e per “Educatore e formatore in ambito familiare e scolastico”

Al via i master di primo livello per “Operatori in ambito politico e istituzionale”, e per “Educatore e formatore in ambito familiare e scolastico”. I master sono rilasciati dalla Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta), e sono organizzati in collaborazione con la diocesi di Noto, la Fondazione San Corrado, l’Istituto di antropologia Paideia Italia e il Cumo di Noto.

L’evento inaugurale si terrà il 26 febbraio, alle 18.30, presso l’aula magna della sede del Cumo di Noto e sarà trasmesso online. Apriranno i lavori mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto, e Francesco Bonini, rettore della Lumsa. A seguire la lectio magistralis di Leoluca Orlando, sindaco della Città di Palermo, dal titolo “Formare buoni educatori e buoni politici”.

“I master – afferma mons. Staglianò – si inseriscono nel solco del messaggio e della testimonianza di Giorgio La Pira. La Pira educatore e sindaco santo. Sogniamo ‘città vive’ da costruire insieme coinvolgendo le generazioni e le istituzioni del nostro territorio con un progetto formativo solido culturalmente e capace di offrire un repertorio di competenze operative. Sogniamo città educate ed educanti capaci di creare futuro valorizzando la vitalità dei giovani e l’esperienza degli anziani”.

I master avranno inizio nel mese di marzo e saranno in modalità mista sia in presenza sia attraverso webinar, le iscrizioni sono aperte a tutti. Per maggior informazioni basta visitare il sito www.masterschool.lumsa.it. I master avranno una durata di 11 mesi, da marzo 2021 a gennaio 2022. Le lezioni saranno tenute ogni quindici giorni. Sono previste borse di studio affinché le difficoltà economiche non diventino un impedimento alla partecipazione.