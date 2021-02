Missioni: aperte le iscrizioni al convegno nazionale Missio Ragazzi sul tema “Testimonianza e profezia”

Sono aperte le iscrizioni al convegno nazionale Missio Ragazzi che si svolgerà in modalità on line il 5 e 6 marzo, sulla piattaforma Cisco Webex. Titolo del convegno: “Di me sarete testimoni fino ai confini della terra” (Atti 1,8). “Testimonianza e profezia sono due parole chiave attorno alle quali ruota il tema dell’appuntamento annuale”, spiegano dal segretariato di Missio Ragazzi. “Sappiamo che l’impegno missionario coinvolge tutti i battezzati di tutte le età. Per questo pensiamo che il convegno possa essere seguito da un gran numero di persone, fra sacerdoti e religiose/i, catechisti, animatori ed educatori delle varie associazioni e movimenti ecclesiali”. In quest’ottica “è fondamentale che anche i ragazzi imparino a sentirsi protagonisti dell’annuncio, consapevoli che per costruire il Regno di Dio occorre mettersi tutti all’opera, ognuno nel suo piccolo”. A guidare il meeting dei ragazzi sarà don Valerio Bersano, segretario di Missio Ragazzi. Non mancherà la presenza di don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio e dell’Ufficio Cei di cooperazione missionaria tra le Chiese.

Tra i relatori, don Marco Ghiazza, assistente centrale dell’Azione Cattolica ragazzi (Acr): “Un segno anche per i referenti diocesani di Missio Ragazzi, che da anni cercano di stimolare e costruire a livello locale un’interazione con le realtà ecclesiali più incisive nel mondo dell’infanzia”. Arricchiranno l’incontro don Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, e don Luca Meacci, già assistente regionale Agesci Toscana.