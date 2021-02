Incontro, sabato scorso, a Baghdad, tra il card. Louis Raphael Sako, patriarca caldeo, e il presidente della Repubblica d’Iraq, Barham Salih. Secondo quanto riporta il patriarcato “le due parti hanno parlato dei preparativi per la storica visita di Papa Francesco in Iraq”. Al termine i due hanno sottolineato “l’importanza che questa visita possa rappresentare un successo per il bene dell’Iraq”.